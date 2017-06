Reinaldo Azambuja percorre três municípios nesta sexta-feira, inaugura obras e vistoria construções

Foto: Chico Ribeiro

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja cumpre extensa agenda de trabalho no interior de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (23.6). Ele vai passar por três municípios para inaugurar obras, vistoriar construções e lançar o Programa Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento do Cooperativismo (Procoop).

Laguna Carapã

Os compromissos públicos do gestor estadual iniciam em Laguna Carapã – distante a 295 quilômetros de Campo Grande. Lá, às 9h40, Reinaldo visita e inaugura a pavimentação asfáltica e drenagem da MS-379 (prolongamento da Avenida Brasil). Foram pavimentados 20.864,31 metros da via. A obra teve custo total de R$ 1,9 milhão – recursos próprios do Governo do Estado (Fundersul).

Na sequência, o governador segue para a Escola Estadual Álvaro Martins dos Santos (rua Brasílio José Espíndola, 650, Cristo Rei) para entregar à população a reforma do prédio escolar. A cerimônia está marcada para às 10h. A escola foi inaugurada em meados da década de 1980 e a revitalização da estrutura da unidade custou R$ 1,8 milhão aos cofres estaduais.

Ponta Porã

O segundo município a ser visitado pelo governador será Ponta Porã, na fronteira do Estado com o Paraguai – a 326 quilômetros da Capital. Lá, Reinaldo Azambuja inicia a agenda de trabalho às 13h20 conhecendo a obra da prefeitura no bueiro celular (rua Comandante Cardoso – Aeroporto). Depois, às 13h30, o governador percorre o Centro de Especialidades João Kayatt/Núcleo Regional de Saúde e conhece as carretas de atendimento à mulher do OdontoSesc (rua Guia Lopes, 1.981 – Jardim Esperança).

Às 14h, o gestor do Estado visita a ponte que liga os bairros São Vicente de Paula e Carandá Bosque (rua Ladário – bairro São Vicente de Paula), que receberá um bueiro celular. No local, a ponte de madeira será substituída por uma ligação de concreto.

Em seguida, o governador vai à avenida Antônio João, no Centro, onde será realizada, às 14h15, solenidade entrega de 12 viaturas para atender a segurança pública de seis municípios da região. Os investimentos são dentro do Programa MS Mais Seguro e representam R$ 2,3 milhões. Das viaturas, oito são para a Polícia Militar (PM), duas para a Polícia Civil (PC) e duas para o Corpo de Bombeiros (CBM).

Os veículos serão destinados a Ponta Porã: três da PM, uma da PC e uma do CBM; Aral Moreira: uma da PM; Amambai: uma da PM, uma da PC e uma do CBM; Antônio João: uma da PM; Coronel Sapucaia: uma da PM; e Japorã: uma da PM.

Dourados

Depois de percorrer o município fronteiriço, Reinaldo segue para Dourados – a 214 quilômetros de Campo Grande. Na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, o governador vai participar da abertura da XI Semana do Cooperativismo e lançar o Programa Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento do Cooperativismo (Procoop). A solenidade será às 19h no Clube Social Esportivo Indaiá, e contará com a presença do ex-ministro Roberto Rodrigues.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro