Reinaldo assina na terça, instalação da 1ª cidade do MS a ter Colégio Militar do Corpo de Bombeiros

FOTO: DIVULGAÇÃO

A confirmação foi dada pelo prefeito Arlei Silva Barbosa (PMDB) que receberá o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) na próxima terça-feira, dia 3, para a solenidade de assinatura do convênio que possibilitará a implantação do Colégio.

A cidade de Nova Alvorada do Sul, a 110 km de Campo Grande, será a primeira cidade do interior do estado de Mato Grosso do Sul a ter um Colégio Militar do Corpo de Bombeiros.

O Colégio Militar será instalado na Antiga Escola Agrícola Joaquim Domingos, segundo o prefeito, será totalmente reformada para se transformar no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros. Os recursos financeiros para a execução deste Convênio, totalizam R$ 1.541.573,37 (Hum milhão quinhentos e quarenta e um mil quinhentos e setenta e três mil e trinta e sete centavos), sendo que o Governo do estado disponibilizará R$ 1.079.101,35 (um milhão setenta e nove mil cento e um reais e trinta e cinco centavos), e a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul R$ 462.472,02 (quatrocentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e setenta e dois reais e dois centavos), ou seja, 30% (trinta por cento) do valor total do convênio.

A parte pedagógica ficará a cargo do município, onde estará cedendo todo corpo docente (professores), monitores, agentes administrativos, funcionários de limpeza, materiais didáticos e materiais de limpeza, ou seja, a Prefeitura ficará responsável de manter a manutenção do Colégio. O Corpo de Bombeiros será responsável pela parte de disciplina militar, realizando instruções de ordem unida, hierarquia, disciplina.

Além do governador estará em Nova Alvorada do Sul na terça-feira o comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Esli Ricardo, já que a instituição será a responsável pela administração do Colégio que na opinião de Arlei Barbosa vai transformar a realidade da educação no município.

A solenidade está marcada para começar às 15h na Avenida Ancelmo Chamorro Valdez, no Bairro Nilton Nogueira Coelho. Durante a solenidade o governador e a Agencia de Habitação do Estado em conjunto com a Prefeitura vão entregar 45 casas no Loteamento Nilton Nogueira Coelho.

Estas casas fazem parte do Programa Habitacional financiado e subsidiado pela Caixa Econômica Federal com recursos do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS).

A implantação do Colégio Militar, conforme o prefeito Arlei Barbosa, representa mais uma vitória para a administração municipal e para a população de Nova Alvorada do Sul que em maio ganhou um quartel do Corpo de Bombeiros, melhorando a segurança das indústrias e da comunidade de uma forma geral.

Assessoria de Comunicação / Patrese Marengo Rios