Reeleito Mário Valério é diplomado após ter candidatura cassada em CAARAPÓ

O prefeito reeleito de Caarapó, Mário Valério (PR), foi diplomado na manhã deste sábado (17), às 8h15, no Cartório Eleitoral do município.



Valério chegou ao local acompanhado do seu pai, seu vice Martim do Posto, do presidente da Câmara, Luiz Macarrão, e dos vereadores Pipoca, Marinalva e Manézinho, além dos secretários de Saúde, Ivo Benites, e de Obras, Odenilson Romeiro.



Tranquilo e sorridente, o prefeito assinou a diplomação diante do Chefe do Cartório Eleitoral de Caarapó, Robson Salazar, e posou para as fotos ao lado do vice Martim do Posto, vereadores e secretários.



Conforme já noticiado pelo CaarapoNews, na manhã de ontem (16) ele e o vice tiveram seus registros de candidatura cassado pela juíza da 28ª Zona Eleitoral de Caarapó, Cristiane Aparecida Biberg de Oliveira.



Como a decisão ainda está em prazo de recurso, 72 horas, a magistrada permitiu que ambos fossem diplomados. Diante da informação o vice eleito Martim do Posto se dirigiu até o Cartório Eleitoral ainda ontem e retirou seu diploma. Já Mário Valério foi as pressas para Campo Grande e retornou neste sábado para retirar seu diploma. Na capital ele conversou com advogados que já impetraram recurso e se mostraram confiantes que vão conseguir reverter a decisão.



Como o Cartório Eleitoral de Caarapó entrou de recesso até o dia 9 de janeiro, o prefeito tem até o dia 10 do mesmo mês para apresentar sua defesa sobre a acusação de abuso de poder econômico nas eleições.



A posse do prefeito, do vice e dos vereadores está garantida e acontece no dia 1º janeiro, às 8 horas, quando será escolhido o presidente da Câmara de Vereadores.