Recuperação da MS-376 entra em fase final e deve ser liberada na próxima semana entre GLÓRIA e JATEÍ

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS

As obras de restauração e construção de uma nova tubulação de drenagem na rodovia MS-376, entra em fase final e trecho da rodovia entre os municípios de Glória de Dourados e Jateí, deve ser liberado na próxima semana.

A interdição acontece no trevo de acesso a cidade de Jateí, e no trevo de Guassulândia, em Glória de Dourados, intersecção da MS-376 com a MS-475. No mês de Julho deste ano, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos já havia interditado a pista no local, após estragados causado pela chuvas, onde a pista poderia desmoronar a qualquer momento

A pavimentação asfáltica será refeita para que a pista totalmente liberada pra trafego.