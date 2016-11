Rapaz morre atropelado após motorista dormir ao volante na BR-267

Um rapaz de 20 anos, identificado como Felipe Luis Macedo, moradoe de Curitiba (PR), foi atropelado e morreu na tarde deste sábado (19) na rodovia BR-267, em Nova Alvorada do Sul - município localizado a 120 km de Campo Grande. O atropelador, um homem de 53 anos, dormiu ao volante.

O acidente aconteceu no KM 225, perto da usina Santa Luzia. De acordo com o site Nova Alvorada Notícias, o motorista estava em um carro VW Gol e afirmou que tinha acabado de almoçar no Auto Posto Jumbo. Ele retornava de viagem à Assis (SP).

Porém, ele acabou dormindo ao volante e atropelou Macedo, que estava às margens da rodovia, trabalhando na sinalização da pista, que passa por manutenção. O rapaz trabalhava na Citran, terceirizada do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes).

O motorista só acordou após o impacto. Ele perdeu o controle do carro e acabou entrando no estacionamento de um comércio às margens da rodovia, parando após bater em uma árvore 50 metros depois do local do atropelamento.

Logo após o atropelamento, ele foi agredido por colegas de trabalho de Macedo, ficando com ferimentos na cabeça e rosto. Eles também tentaram incendiar o carro, sendo impedidos com a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O condutor do VW Gol foi autuado por homicídio culposo, que foi registrado na DP (Delegacia de Polícia Civil) de Nova Alvorada do Sul. O corpo de Macedo foi levado para o IML de Dourados e será levado para os familiares.