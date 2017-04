Quinta-feira Santa começa com sol e previsão de chuvas isoladas em MS

A quinta-feira (13) começou com sol e termômetros marcando 19°C, em Campo Grande. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de pancadas isoladas de chuva na região centro-norte e nordeste do Estado.

Em geral, a nebulosidade diminui significativamente. As mínimas entram em discreto declínio e, as máximas se elevam um pouco. A máxima prevista para o Estado é de 34°C.

Em Campo Grande, máxima de 31°C. O dia fica parcialmente nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas à tarde.

A sexta-feira (14) e o sábado (15) serão dias de muito calor. As temperaturas aumentam significativa e progressivamente no MS.



A nebulosidade diminui também, mas pancadas de chuva e trovoadas se formam isoladamente no decorrer da tarde, especialmente no sul e oeste.