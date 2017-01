Quase 1,2 tonelada de maconha é encontrada em meio a farelo de soja em cidade do MS

FOTO: A GAZETA NEWS

Quase 1,2 tonelada de maconha foi encontrada em meio a carga de farelo de soja que era transportada em carreta, com placas de Ibema, Paraná. O flagrante aconteceu ontem, durante fiscalização de policiais rodoviários estaduais, no quilômetro 242 da MS-156, em Amambai.

Este foi o segundo caso, em três dias, que criminoso tenta levar carregamento de entorpecente escondido em meio a alimentos. No sábado (7), carreta carregada com carne de porco estava com 1,7 tonelada de maconha e foi interceptada em área rural de Itaquiraí.

Neste último episódio, equipe atuava em frente à base policial, na rodovia, quando abordou o motorista da carreta que, ao ser vistoriada, foi encontrado fundo falso nas laterias do semi-reboque, onde continha 1.137 quilos de maconha.

O motorista alegou que há dois dias havia deixado o veículo em posto de combustíveis de Amambai para ser carregado com a droga. Depois, foi até Ponta Porã e carregou o farelo de soja que seria levado para Toledo (PR), mesmo destino que seria dado, inicialmente, à carga de maconha.

Pelo transporte ilícito, o homem receberia R$ 20 mil, de acordo com informações policiais. O criminoso foi preso em flagrante e levado à delegacia de Polícia Civil da cidade.