Quarta-feira será quente e com possibilidade de chuvas; máxima chega a 34ºC em MS

A quarta-feira (8) começou com céu aberto e temperatura de 22°C, em Campo Grande.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), com o deslocamento para o oceano da massa de ar polar, o tempo continua estável, mas, ainda com possibilidade de chuva isolada, especialmente a tarde e inicio da noite.

O calor deve voltar nos próximos das, com o aumento gradativo das temperaturas no Estado. Nesta quarta, o tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte e Pantanal.

Nas outras áreas do Estado, tempo parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva isolada à tarde. A máxima é de 34°C.

Em Campo Grande, tempo parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas à tarde. A máxima de 31°C.