Quarta-feira de sol e temperaturas amenas na região sul de MS

A quarta-feira (22) amanheceu chovendo em Campo Grande e com clima ameno no Sul de Mato Grosso do Sul, 17ºC. Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento e Clima), as chuvas devem continuar durante a tarde em algumas regiões e a máxima atinge 34ºC.

Em Campo Grande, por volta de 5h40, uma pancada de chuva atingiu alguns bairros da Capital, mas o sol logo predominou o céu. A mínima é de 19ºC, as chuvas não devem dar trégua à tarde e a máxima chega a 30ºC.

Chuvas estão previstas também em Coxim e Sonora, que faz 20ºC pela manhã. Por lá, a máxima não deve passar de 31ºC durante a tarde.

Para os municípios do Leste, Chapadão do Sul e Água Clara, tem previsão de chuvas pela manhã e à tarde. A mínima registrada é de 19ºC e os termômetros devem registrar máxima de 34ºC em Água Clara e 28ºC em Chapadão do Sul.

Já no Sul e Sudoeste do Estado, não tem previsão de chuvas para esta quarta-feira. O dia começa com clima ameno, 17ºC em Dourados, Sete Quedas e Ivinhema. O sol predomina o dia e a máxima chega a 30ºC.