Quarta-feira de calor, mas com possibilidade de chuva em MS

A quarta-feira (7), ainda promete ser quente segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Em Campo Grande, a máxima será de 30°C, com possibilidade de chuvas apenas no período da tarde. A mínima registrada será de 21°C, com umidade relativa do ar variando entre 45 e 90%.

Na região sul do Estado, na cidade de Ponta Porã, município que faz fronteira com o Paraguai, máxima deve ser de 28°C e a mínima de 19°C. Existe a possibilidade de chuva durante a tarde e a noite.

Já na região do Pantanal, o dia também fica quente, com possibilidade de pancadas de chuvas durante o dia. Em Corumbá e Ladário, a temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 22°C. A umidade relativa do ar variando entre 55 e 95%.