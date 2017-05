Quarta-feira com previsão de tempo parcialmente nublado em MS

A quarta-feira (10) amanheceu com temperatura de 21°C e nuvens esparsas, em Campo Grande.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as áreas de instabilidade ficam ainda mais restritas as regiões oeste e sudoeste do Estado e a nebulosidade diminui, bem como as temperaturas.

O dia fica nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada. Nas demais áreas, tempo nublado a parcialmente nublado. A máxima é de 34°C.

Em Campo Grande, máxima de 29°C. Dia nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas no decorrer do dia.