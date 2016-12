Quarta-feira com máxima de 34ºC e possibilidade de chuvas à tarde em MS

A quarta-feira (7) amanheceu parcialmente nublada em todas as regiões de Mato Grosso do Sul e clima mais ameno no Sul, com 19ºC. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidades de chuvas à tarde e a máxima atinge 34ºC.

Em Campo Grande, manhã com céu parcialmente nublado e mínima de 21ºC. Há possibilidade de chuvas à tarde e a máxima não passa de 29ºC. A umidade mínima do ar na Capital fica em 75%.

No Norte do Estado, o dia começa com céu parcialmente nublado e mínima de 23ºC. Deve chover à tarde e a máxima em Coxim e Pedro Gomes será de 34ºC.

O dia começa com poucas nuvens no céu no Leste do Estado e mínima de 23ºC. Em Selvíria e Paranaíba, a máxima atinge 30ºC, com possibilidade de chuvas. A umidade mínima do ar na região é de 60%.

O clima mais ameno desta quarta-feira é registrado no Sul do Estado com mínima de 19ºC. Em Rio Brilhante e Itaporã, a máxima será de 29ºC e deve chover à tarde.