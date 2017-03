Quarta amanhece com sol e máxima de 33°C em Mato Grosso do Sul

A quarta-feira (29) amanheceu com sol e céu claro em Campo Grande. Em Campo Grande, os termômetros marcam 21°C.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a alta pressão que promove a subsidência do ar, inibindo a formação de nebulosidade significativa no Estado. No Estado, esses ventos convergem com a massa de ar quente e úmida vinda do norte, promovendo fortes pancadas de chuva com trovoadas na região do Pantanal.

Nesta quarta, em Mato Grosso do Sul, a máxima é de 33°C. O tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde no norte e Pantanal. Nas demais áreas do Estado, tempo parcialmente nublado com períodos de nublado.

Na Capital, tempo parcialmente nublado e máxima de 30°C.