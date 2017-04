Quarta amanhece chuvosa e aumenta expectativa por ‘primeiro frio do ano’

A meteorologia acertou em cheio e a frente fria chegou a Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (26). Em Campo Grande, fortes pancadas de chuva foram registradas por volta das 4h30. O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) registrou 8,2 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, em Campo Grande.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul), áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão no Paraguai e uma frente fria avançando pelo sul do Brasil vão colaborar para o aumento da chuva sobre o Estado durante a quarta.

A queda de temperatura provocada pela presença da grande cobertura de nuvens, o vento frio de uma forte massa polar promete intensificar a queda de temperatura mais acentuada no Estado.

A previsão é de máxima de 33°C no Estado. O dia fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas especialmente na madrugada e ao amanhecer. Em Campo Grande, máxima de 29°C. O dia será nublado com pancadas de chuva e trovoadas especialmente à tarde.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu aviso meteorológico sobre a ocorrência de tempestades em todo o Estado até às 21h59 (horário de MS).

Previsão de frio

Na quinta-feira (27), o tempo permanecerá nublado em todo o Estado e as temperaturas continuam em declínio. Na Capital as pancadas de chuva devem acontecer durante a madrugada, a temperatura máxima passa de 19°C para 15ºC. No interior as temperaturas variam entre 26°C a máxima e 12°C a mínima.

Para a sexta-feira (28), a previsão é de tempo nublado e chuva em áreas isoladas e aumento da amplitude térmica. As máximas sobem para em torno dos 30°C e a mínima, em torno dos 9°C.