Próximos dias devem ser de chuvas isoladas e calor acima dos 30°C em MS

Os próximos dias serão de calor e pancadas de chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul. De acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as últimas semanas do Verão devem ser típicas da estação.

Na quinta e sexta-feira, o tempo permanece parcialmente nublado mas com calor acima dos 30°C em todo o Estado. Chove especialmente à tarde e no interior, a temperatura pode chegar aos 35°C.

A partir de sábado as pancadas de chuva estarão mais intensas e generalizadas sobre o Estado, conforme o Inmet. Calor entre 20°C e 33°C no sábado e chuva isolada à tarde. Já no domingo chove com mais força no sudoeste do Estado e o calor vai aos 34°C.