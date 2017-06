Prova de off-road reúne 200 veículos neste fim de semana em Bonito

Prova do Bonito Trilha de 2016. Neste final de semana a competição promete muitas emoções em meio a natureza (Foto: Organização/Divulgação)

O final de semana em Bonito será de corrida fora da pista e aventurar por trilhas em meio a natureza, cruzar rios e riachos. É o que promete a sexta edição do Bonito Trilha, competição que será disputada entre amanhã, 02, e domingo em um percurso de 110 Km, segundo os organizadores.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, a organização da prova anunciou que o percurso promete muita lama, barro, poeira, diversão e muitos desafios para as máquinas 4x4. “Na trilha você expulsa todo o stress e renova as energias acelerando o seu veículo em uma aventura sem igual”, diz Juca Ygarape. A prova terá jeeps, camionetes, quadriciclos e UTVs (espécie de jipinho ou bugue com assentos e volante convencionais.

“Na trilha leve, mesmo os participantes mais tranquilos vão ser surpreendidos no meio do caminho por alguns trechos que aguçarão o espírito aventureiro de todos. A trilha vai render muito carro sujo e muita alma lavada”, prevê Guilherme Poli, também da equipe de organização do evento.

Serviço - Informações no Site https://www.bonitonatrilha.com.br/ ou pelo telefone 67 3233 1733.