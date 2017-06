Proprietário rural é multado em 9,4 mil por desmatamento ilegal

A Polícia Militar Ambiental tem realizado desde o ano passado, diversas autuações por desmatamentos ilegais, em trabalhos em parceira com o Ministério Público Estadual, em uma operação denominada Cachorro Vinagre. Os levantamentos das supressões vegetais, algumas ocorridas em anos anteriores e outras neste ano, são realizados pelo Núcleo de Geoprocessamento no Ministério Público (NUGEO), com imagens de satélites comparativas em tempos diferentes. Vários desmatamentos que não possuem licenciamento são vistoriados pela Polícia Militar Ambiental e as autuações executadas.

Nesta terça-feira, dia 06 de junho, durante fiscalização ambiental em uma propriedade rural, localizada à rodovia MS 156 (Juti/Amambai), no município de Amambai, Policiais Militares Ambientais de Naviraí foram a uma área de vegetação nativa desmatada ilegalmente, levantada pelas imagens do NUGEO.

O proprietário rural não possuía autorização ambiental para a atividade. A vegetação desmatada encontrava-se em leiras. Os policiais mediram a área com uso de GPS, que perfez 18,88 hectares destruídos, conferindo com as imagens.

As atividades foram interditadas e o proprietário da fazenda, de 70 anos, residente em Amambai, foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 9.440,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.