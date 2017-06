Projeto do GOVERNO DO ESTADO quer tirar 600 famílias da situação de pobreza extrema em MS

Mais de 600 pessoas que vivem em situação de extrema pobreza em Mato Grosso do Sul passaram a ter novas perspectivas com as ações desenvolvidas pelo Governo do Estado, por meio do Projeto MS Solidário.

O trabalho é executado em parceria com a Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), órgão do Ministério do Trabalho, e prefeituras municipais, com o objetivo de propiciar a geração de renda às famílias que vivem em quilombolas, aldeias indígenas e assentamentos.

Também fazem parte do público-alvo ambulantes, artesãos e outros que enfrentam dificuldades para sobreviver. “Não temos mais que perder tempo teorizando a contraditória relação capital e trabalho para buscar a explicação da miséria e da pobreza. Precisamos, sim, de ações práticas, políticas públicas como a que o nosso governo vem desenvolvendo e, sobretudo, solidariedade. Se não fortalecermos essa corrente pouco se avançará na erradicação da pobreza”, comentou o governador Reinaldo Azambuja.

Para ele, em momentos de crise econômica, como a que o Brasil atravessa, é importante as parcerias para implementar ações que propiciem a geração de renda às famílias em situação de extrema pobreza.

O projeto MS Solidário é executado pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), com recursos do Ministério do Trabalho e do Governo do Estado.

As prefeituras também participam, ficando responsáveis pela mobilização do público-alvo e viabilizar local para a realização de oficinas e seminários, onde os interessados recebem toda a orientação de como criar uma fonte de renda para melhorar a qualidade de vida de suas famílias.

A meta para este ano é oferecer 26 oficinas e 44 seminários. Só nas oito oficinas já realizadas foram 155 participantes e nos 14 seminários houve o comparecimento de 450 pessoas.

Na semana de 19 a 23 deste mês, os técnicos da Funtrab estarão realizando oficinas em Novo Horizonte do Sul e Taquarussu. Em Mato Grosso do Sul, o projeto tem como lema “a economia solidária contribuindo para a superação da extrema pobreza”.

Em Mundo Novo, o Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, está ajudando na retomada da Cooperativa Arts Fish, criada em 2004 e que estava há dois anos desativada.

A nova presidente é Selma Schuindt Feitosa. Ela disse que a entidade está recomeçando com 10 mulheres associadas que aprenderam a produzir artesanato tendo como matéria-prima o couro de tilápia, fornecido pelo frigorífico da Associação dos Piscicultores do município.