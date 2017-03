Produtor rural é multado em R$ 50 mil por destruir área protegida

Produtor rural de 50 anos recebeu multa de R$ 50 mil pela Polícia Militar Ambiental (PMA) em Bataguassu, a 335 km de Campo Grande. O motivo da notificação foi por degradar uma área protegida de mata ciliar.

O fato ocorreu neste domingo (12), os policiais fizeram o flagrante durante uma fiscalização de rotina. O local fica a 20 km da cidade e contava com a construção ilegal de uma represa no córrego que corta a propriedade, afetando o seu curso.

Devido às chuvas do fim do ano passado e começo deste ano, a represa não resistiu e, com o rompimento, houve degradação de um hectare de matas ciliares e assoreamento do curso d’água adiante.

O dono do local, que mora na vizinha paulista Presidente Epitácio, foi autuado administrativamente e multado em R$ 50 mil. Ele também responderá por crime ambiental e foi notificado a realizar um Prade (Plano de Recuperação de Área Degradada) junto ao órgão ambiental.