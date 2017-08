Produtor rural brasileiro e seu segurança é executado na fronteira com disparos de 9mm

O segurança do fazendeiro também foi executado com disparos de 9mm

O produtor rural brasileiro Rodrigo Belló de 35 anos foi executado hoje, domingo, 6, por volta das 21hrs transitava em uma estrada vicinal da Colônia Fortuna Guazu/Pedro Juan Caballero. Também foi executado o seu segurança, o paraguaio, Julio Cesar Martinez Gimenez de 40 anos. Eles estavam em uma camionete Toyota Hilux, prata, placa OOK 5669 da cidade de Bonito-MS.

Foram vários disparos de pistola 9mm que fizeram as vitimas falecerem instantaneamente no local.

Rodrigo Belló seria proprietário da fazenda Agro Belló, que fica situada a poucos metros do local onde ocorreu a execução. Os policiais acreditam que Rodrigo e Julio teriam saído da propriedade e parado para conversar com os autores do crime quando foram alvejados.

Até o momento, não se tem pistas sobre o caso e quem seriam os autores do duplo homicídio.

Com informações – PoraNews