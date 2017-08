Princípio de incêndio mobiliza Corpo de Bombeiros em Nova Andradina

No início da noite desta quinta-feira (24), por volta das 19h30, foi registrado um princípio de incêndio em uma residência localizada na Rua Anaurilândia, próximo ao cruzamento com a Rua Artur da Costa e Silva, no Bairro São Vicente, em Nova Andradina.

Vizinhos perceberam grande quantidade de fumaça saindo de um imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros. Os militares, com uso de equipamentos de proteção, entraram no local e constataram que um dos moradores havia esquecido uma panela de pressão no fogo e saído de casa.

A situação foi controlada pelos bombeiros, que evitaram que as chamas se espalhassem pelo imóvel. Segundo a equipe, se não fossem tomadas as medidas necessárias, certamente as chamas poderiam se espalhar e atingir grandes proporções. O Nova News apurou que ninguém ficou ferido em decorrência do incidente.