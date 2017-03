PRF registra 7 mortes e aplica mais de 6 mil multas durante Carnaval em MS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou o balanço final da Operação de Carnaval em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (2). O documento traz o registro de sete mortes nas rodovias do Estado e mais de seis mil multas aplicadas. Velocidade acima do permitido lidera o ranking de autuações.

A fiscalização durante o período festivo, que teve início a zero hora do dia 24 encerrou às 23h59 desta quarta-feira (1º).

Durante os seis dias, a PRF fiscalizou 10.108 veículos e 10.122 pessoas. 4 dias a PRF fiscalizou mais de 5.951 veículos.

Foram flagrados 5.435 veículos trafegando acima da velocidade máxima permitida para a via, infração considerada grave e que está entre as principais causas de acidentes graves.

Dos 6.048 testes de alcoolemia, 98 resultaram em autuações por infrações relacionadas ao consumo de álcool e 18 em prisões.

Infrações relacionadas a ultrapassagens irregulares também foram altas: somente ultrapassagens “em faixa dupla” somaram 403. O não uso do cinto de segurança resultou em 195 autuações, sendo 154 pelo não uso do equipamento pelos passageiros.

Já o transporte de crianças irregularmente somaram 40 autuações.

ACIDENTES

A PRF registrou redução de 33,33% no número de acidentes graves (aqueles em que há pelo menos um ferido grave ou morte). Já o número total de acidentes também diminuiu 27,45%.

O número de acidentes com mortes não houve alteração. Já o número de mortos aumentou de 4 para 7 em relação ao mesmo período festivo de 2016.

Períodos comparativos:

2016 – 05/02 a 10/02

2017 – 24/02 a 01/03

Acidentes Graves: redução de 33,33% (9 em 2016; 6 em 2017)

Acidentes Geral: redução de 27,45% (51 em 2016; 37 em 2017)

Pessoas feridas: redução de 16,67% 9 (42 em 2016; 35 em 2017)

Acidentes com mortos: não houve alteração (3 em 2016; 3 em 2017)