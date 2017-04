Previsão para o feriado prolongado é de sol e máxima de 37ºC em MS

A previsão para o feriado cristão de páscoa em Mato Grosso do Sul é de sol e máxima de 37ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Porém, há risco de chuva isolada e passageira em algumas regiões do Estado.

Segundo a previsão, a umidade relativa do ar para os próximos quatro dias ficará entre os 40% e 90%. O céu fica nublado, e as regiões centro-norte e nordeste registram instabilidade na sexta-feira (14). A mínima será de 16ºC e a máxima de 36ºC.

A condição climática permanecerá no sábado (15) e no domingo (16), sendo que no dia de páscoa chove de forma isolada em áreas das regiões oeste e sul de Mato Grosso do Sul. A mínima para o período é de 17ºC, enquanto a máxima será de 37ºC.

Pontos turísticos - Em Corumbá - distante 419 km da Capital - a sexta-feira será de tempo parcialmente nublado. Até domingo, o sol aparece entre nuvens. A mínima para os próximos dias será de 21ºC e a máxima de 36ºC.

O tempo fica estável em Rio Verde de Mato Grosso durante o feriado prolongado. Com temperaturas entre 20ºC e 36ºC, há possibilidade de chuva isolada apenas amanhã, enquanto no restante dos dias o céu fica com muitas nuvens. A condição climática ocorre também em Bonito, onde os termômetros marcam temperaturas entre 16ºC e 34ºC.

Temperaturas sobem – As temperaturas voltam a subir no início da próxima semana. A segunda-feira (17) será de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sudoeste e sul. Os termômetros registram temperaturas entre 20ºC e 38ºC.