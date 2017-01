Previsão indica chuva forte, vento e granizo em 13 cidades de Mato Grosso do Sul

FOTO: CORREIO DO ESTADO / ARQUIVO

Temporal vai atingir ao menos 13 cidades de Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira, conforme alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há risco de queda de galhos de árvores, de granizo e também de alagamentos.

De acordo com o Imnet, uma convergência de ventos úmidos provocou, ontem, quinta-feira, pancadas de chuvas e trovoadas em algumas localidades.

Hoje, sexta-feira, “algumas áreas de instabilidade mais fortes, oriundas do Paraguai, devem chegar ao sul do estado provocando chuvas mais generalizadas e intensas nessa parte do estado. Nas demais áreas as chuvas ocorrem de forma esparsa com trovoadas”.

O alerta prevê também ventos entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de pequenos estragos nas cidades de: Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Ladário, Miranda, Nioaque, Porto Murtinho e Anastácio.