Previsão é de chuvas nesta terça-feira e máxima de 35ºC em MS

A previsão para esta terça-feira (29) é de chuvas durante todo o dia em Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima chega a 35ºC no Pantanal do Estado.

O dia em Campo Grande começa com céu parcialmente nublado e mínima de 22ºC. Há previsão de chuvas para manhã e à tarde, quando a máxima atinge 31ºC. Deve chover também durante a noite.

Pancadas de chuvas e trovoadas no Centro Norte do Estado, onde a mínima registrada pela manhã é de 22ºC. Em Camapuã, São Gabriel do Oeste e Chapadão do Sul, chove à tarde e a máxima chega a 35ºC.

O sol aparece entre nuvens nesta manhã no Leste do Estado, mas devem ocorrer pancadas de chuvas e trovoadas. Em Cassilândia, Paranaíba e Inocência, a mínima é de 23ºC e a máxima à tarde atinge 32ºC. Chove também à noite.

Manhã com clima um pouco mais ameno no Sul do Estado, mínima de 20ºC. Em Nova Alvorada do Sul, Itaporã e Dourados, chove durante todo o dia e à tarde, a máxima chega a 32ºC.