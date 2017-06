Previsão do tempo: segunda-feira é de sol e tempo seco em todo o Estado

O dia começou com céu claro e névoa seca nesta segunda-feira (26). Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), baixos índices de umidade do ar serão registrados à tarde, especialmente no centro-oeste de Mato Grosso do Sul.

Conforme a previsão, os termômetros registram entre 14 ºC e 31 °C hoje. Em Campo Grande a temperatura fica amena com mínima de 18 ºC e máxima de 29 °C.

Em Coxim e em Ponta Porã, os termômetros registram entre 14 °C e 27 °C.

Na região do Pantanal, em Corumbá a mínima é de 16 °C e a máxima de 31 °C. Já em Três Lagoas, no leste do Estado, os termômetros registram entre 16 °C e 29 °C.