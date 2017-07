Previsão de dia seco e temperaturas elevadas em MS

Foto: André de Abreu

A sexta-feira (14) amanheceu com céu aberto e a previsão é de sol durante todo o dia em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, o dia amanheceu com temperatura na casa dos 19°C, com umidade relativa do ar variando entre 30 e 54%. A máxima prevista para a Capital é de 30°C, com mínima de 19°C no período da noite.

Em Dourados, a previsão é de tempo seco, com temperatura máxima de 29°C. A temperatura mínima prevista para o segundo maior município do Estado é de 19°C. Em Coxim e São Gabriel do Oeste a umidade relativa do ar varia entre 38 e 72%, sem possibilidade de chuva. A máxima prevista para os dois municípios é de 29°C e mínima 17°C.

Corguinho, Rochedo e Rio Negro registram temperatura máxima de 33°C.