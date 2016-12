Previsão de chuva forte e calor em MS nesta quinta-feira, afirma Inmet

Tempo nublado depois de pancada de chuva na tarde desta quarta-feira (Foto: Nathália Rabelo/G1 MS)

A previsão é de chuva forte com trovoadas em todas regiões de Mato Grosso do Sul na quinta-feira (8), principalmente no centro-sul do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem variar entre 19°C e 37°C.

Nas regiões centro-norte, leste, sul, sudoeste e Pantanal sul-mato-grossense, há probabilidade de chuva e trovões no período da manhã até à noite.

Em Campo Grande, há previsão de chuva forte com trovoadas em todos os períodos. As temperaturas na capital devem oscilar entre 22°C e 32°C, de acordo com o Inmet.