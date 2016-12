Previsão de chuva forte com trovoadas em Mato Grosso do Sul nesta sexta

A previsão é de céu nublado e pancadas de chuva com trovoadas no período da tarde em Mato Grosso do Sul na sexta-feira (9), especialmente na região sul do estado, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Temperatura mínima deve ser de 19°C e máxima de 36°C.

Nas regiões centro-norte, leste, sudoeste e Pantanal sul-mato-grossense, a previsão é de chuva à tarde e à noite.

Em Campo Grande, deve chover nesses dois períodos também. As temperaturas na capital devem variar entre 21°C e 32°C, segundo Inmet.