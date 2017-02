Presidente nacional da Funai visita Dourados e áreas de conflito em MS

O presidente nacional da Funai (Fundação Nacional do Índio), Antônio Fernandes Toninho Costa, visita Dourados – distante 228 quilômetros da Capital - nesta quinta-feira (9), de onde partirá para encontros com índios em áreas de conflitos fundiários no interior de Mato Grosso do Sul. A agenda dele no Estado deve encerrar somente no sábado, quando volta a Brasília depois de reunião com o Fórum dos Caciques em Sidrolândia.

Nomeado no dia 13 de janeiro pelo ministro da Justiça Alexandre de Moraes (atualmente licenciado do cargo), Costa tem reunião marcada nesta manhã com coordenadores regionais da Fundação em Dourados e Ponta Porã na segunda maior cidade do Estado. Em seguida deve visitar o Polo Base do DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena).

Em substituição na coordenação regional da Funai em Dourados, José Vitor Dallanora informou ao Jornal Midiamax que o presidente nacional da Fundação deve passar rapidamente pela cidade. “Ele passa por Dourados, onde tem agenda interna com servidores da Funai, mais para uma apresentação e conversa, e depois se reúne com o pessoal da Sesai, a previsão é que na hora do almoço já vá para a próxima agenda”, explicou.

Dallanora diz que pretende aproveitar a oportunidade para reforçar os já conhecidos pleitos por estruturação financeira e institucional do órgão. “Dentro do que é competência da Funai, vamos apresentar as demandas de estrutura e situação de sucateamento da Funai e necessidade de estrutura no Conesul pela quantidade de pessoas atendidas. Ele vem se apresentar, a ideia dele é ouvir, vamos deixar muito aberto para os servidores, quem está na ponta no dia a dia”, detalhou.

Durante a tarde, o presidente nacional da Funai participará do Aty Guasu (grande reunião) TI Guaivyry, com índios de Aral Moreira e Amamabai. É nessa área que o cacique Nísio Gomes foi morto por pistoleiros, segundo familiares da liderança. Até hoje seu corpo não foi encontrado.

Na sexta-feira (10), Costa tem reunião com servidores da Coordenação Regional da Funai em Campo Grande. Ainda na Capital, visitará o DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) local. Uma reunião com o Conselho Terena, na TI Taunay/Ipegue, em Aquidauana, está prevista para o período da tarde.

Já no sábado (11), data em que chega ao fim a agenda do presidente nacional da Funai em Mato Grosso do Sul, seu único compromisso formal é uma reunião com o Fórum dos Caciques, em Sidrolândia, de manhã. Durante a tarde, ele retorna a Brasília.

“O objetivo da viagem é ouvir as comunidades indígenas e os nossos servidores sobre o fortalecimento da Funai, nesse ano em que iremos celebrar os 50 anos da instituição”, disse o presidente nacional da Funai em matéria divulgada nesta manhã no site oficial da Fundação.