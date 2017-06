Prepare os casacos: temperatura volta a cair e pode chegar a 8 °C

O tempo amanheceu parcialmente nublado nesta segunda-feira (19) em grande parte de Mato Grosso do Sul. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura cai acentuadamente no período da tarde.

Segundo a previsão, a mínima pode chegar a 8 °C e a máxima não passa de 29 °C. Também há possibilidade de chuva nas regiões sul e sudoeste.

No nordeste do Estado o tempo fica claro com névoa seca e baixa umidade relativa do ar, que fica entre 30% e 85%.

Em Campo Grande o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura cai durante à tarde. Os termômetros marcam mínima de 14 °C e máxima de 24 °C.