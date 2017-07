Prêmio Personalidade de Ouro tem sua 9º Edição que acontece neste sábado em Fátima do Sul

A equipe formada pelos proprietários, Francisco Wilson Gonçalves, Rose Gonçalves, e os jornalistas Mayara Elisa Gonçalves, Rafael Meira e Lucí Cordeiro.

O Salão de Eventos Mandacaru será palco da 9º edição do Prêmio Personalidade de Ouro, do ano de 2017. O evento acontece neste sábado (29), a partir das 19h30 e serão mais de 90 premiados, além da animação dos músicos Marco Aurélio e Bruno Nunes.

Segundos os idealizadores do evento, Francisco Wilson Gonçalves e Rose Gonçalves, a premiação tem como propósito estimular o desenvolvimento e homenagear as personalidades de Fátima do Sul e região, que se destacaram profissionalmente no ano.

A festa celebra ainda o aniversário do Jornal Daqui, que há 14 anos aproxima a população da informação com credibilidade e transparência, o jornal tornou-se parte da rotina de muitas famílias, sendo uma janela que se abre, levando informações diversas sobre o cotidiano tanto regional, quanto nacional.

O Jornal Daqui teve sua criação e primeira edição no dia 9 de Julho de 2003, nesta cidade, pelo jornalista, Francisco Wilson Gonçalves, com periodicidade mensal, tendo circulação nas cidades de Fátima do Sul, Vicentina, Jateí, Glória de Dourados e Deodápolis, além do distrito de Culturama.

O Jornal Daqui, conta com uma tiragem de 3.000 jornais mensais, impresso pela Editora LCM LTDA De Campo Grande e Ferjal de São Paulo.

A equipe é formada pelos proprietários, Francisco Wilson Gonçalves, Rose Gonçalves, e os jornalistas Mayara Elisa Gonçalves, Rafael Meira e Lucí Cordeiro. Conta ainda com os colaboradores: Rogério Sanches, Washington dos Santos Lima, Renato Vessani e Luis Fernandes.

O mercado é competitivo, mas só os melhores são premiados com o Troféu 09 de Julho, que há nove anos está premiando as personalidades destacadas através do voto popular.