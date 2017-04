Prêmio da Lotomania contempla morador da Capital com R$ 2,7 milhões

Morador de Campo Grande acaba de ser o mais novo sortudo da Caixa Econômica Federal. Apostador irá receber pouco mais de R$ 2,7 milhões ao ter o bilhete, de 20 números, sorteados na Lotomania.

Registrado na Lotérica Pé Quente, na Avenida Costa e Silva, na Vila Progresso, aposta foi nos números 08, 09, 16, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 62, 66, 74, 79, 80, 84, 88, 90 e 99, levando a bolada sorteada ontem (18).

Além do campo-grandense, outras sete apostas acertaram 19 números e levarão R$ 35 mil, aproximadamente. Com 18 acertos, 158 apostas vão receber o prêmio de R$ 1,4 mil.

Lotomania ainda vai pagar R$ 117,16 para as 1.337 apostas que tiveram 17 acertos, R$ 18,66 para as 8.392 apostas que acertaram 16 números e R$ 4,29 para as 36.450 apostas que tiveram 15 acertos. Apenas uma aposta não teve nenhum acerto e levará o prêmio de R$ 125 mil.

COMO APOSTAR

A Lotomania exige que o jogador escolha 50 entre 100 números disponíveis no volante de apostas. Ganha quem acertar 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número.

Se não quiser escolher todos os números, o apostador pode marcar alguns e deixar que o sistema complete o jogo. Se preferir não escolher nenhum, basta optar pela “surpresinha”,sendo que o sistema escolhe todos os números por ele.

Com o jogo pronto, os apostadores ainda podem fazer uma aposta-espelho, que consiste numa nova aposta com os 50 números não registrados no jogo original. Optando pela “teimosinha”, pode-se concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos.