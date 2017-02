Prefeitura paga hoje salários dos funcionários em JATEÍ

A prefeitura de Jateí pagou dia 01 de fevereiro o salário dos seus respectivos servidores públicos municipais. Esse pagamento referente ao mês de janeiro, já corresponde ao Decreto N° 004/2017, de 12 de janeiro 2017 que procede à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais ativos, inativos e dos pensionistas.

O prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) que há um mês esta a frente da Prefeitura de Jateí tem visado à valorização da classe funcional do município, já iniciou priorizando os pagamentos na data certa, tudo conforme manda a lei. Fez questão de destacar a equipe da Secretaria Municipal de Finanças e Departamento de Pessoal e Recursos Humanos que atuam rigorosamente em suas funções.

E para reforçar, em respeito ao funcionalismo público, o prefeito já autorizado a reestruturação administrativa funcional do quadro da prefeitura de Jateí “O importante é trabalhar com seriedade e respeito, principalmente dentro dos principios da lei, fazendo sempre o que há de melhor para nossa população e funcionários, que são as pessoas parceiras que nos ajudam a conduzir com vossos trabalhos a prefeitura de Jateí” finaliza o prefeito.