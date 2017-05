Prefeitura nomeia aprovados em concurso público realizado em 2016 em VICENTINA

Prefeitura de Vicentina. (Foto: Renato Vessani / Vicentina Online)

PORTARIA Nº 087/2017, DE 27 DE ABRIL DE 2017.

“Dispõe sobre nomeação de aprovados em concurso público de provas e títulos que especifica, e dá outras providências”. O Prefeito Municipal de Vicentina – Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Senhor Marcos Benedetti Hermenegildo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR as pessoas relacionadas no Anexo Único desta Portaria, aprovadas no concurso de prova e títulos, em conformidade com o Decreto Municipal nº 71 de 20.12.2016, nos respectivos cargos.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vicentina – Estado de Mato Grosso do Sul, Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO

Prefeito Municipal

