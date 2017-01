Prefeitura fechou com IFMS a realização de cursos técnicos EAD para DEODÁPOLIS

A Prefeitura Municipal de Deodápolis fechou uma parceria com a IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) a viabilização de dois cursos técnicos para Deodápolis. Os cursos de Técnico em Administração e Técnico em Serviços Públicos terão uma carga horária de 1020 horas para dois anos de estudo. Os estudantes terão acesso às disciplinas através da modalidade EAD (Ensino a Distância).

“Estamos trabalhando para intensificar o acesso da nossa população ao ensino de qualificação profissional e esta é a primeira parceria de muitas outras que ainda estão por vir. O acesso ao conhecimento é a forma mais eficaz de promover as oportunidades que a nossa comunidade almeja!” destacou o Prefeito Valdir Sartor que se reuniu com o Diretor Geral da IFMS (Campus Dourados) Carlos Vinicius Figueiredo e com a Ligia, responsável pela coordenação dos cursos a distância.

Os dois cursos terão inicio em meados de março deste ano e os interessados passarão por um processo seletivo para ingressar nas turmas.