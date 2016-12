Prefeitura de Paraíso das Águas abre nesta segunda-feira processo seletivo com 37 vagas

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas, distante 294 quilômetros de Campo Grande, abriu processo seletivo para contratar 37 professores de várias áreas. Os salários variam de R$ 938 a R$ 1.564 para jornadas de 12h e 20 horas. A taxa de inscrição para participar é de R$ 39,50.

As oportunidade são para Anos Iniciais; Ciências; Educação Infantil; História; Inglês; Língua Portuguesa; Matemática, Artes e Educação Física. As inscrições devem ser realizadas do dia 26 de dezembro a 6 de janeiro pelo endereço www.sigmams.com.br.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova escrita composta por 40 questões dividas entre Língua Portuguesa, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. A avaliação está prevista para o dia 19 de janeiro de 2017. (Veja o edital)