Prefeitura começa a convoca aprovados em concurso público realizado em 2016 em VICENTINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2017

O Município de Vicentina, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Prefeito Municipal Excelentíssimo Senhor MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO, no uso de suas atribuições legais e considerando o resultado final do concurso público de provas e títulos homologado pelo Decreto Municipal nº 071/2016, CONVOCA os candidatos relacionados no Anexo Único deste edital, para comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação deste, munido dos seguintes documentos:

a) Fotocópia da cédula de identidade;

b) Fotocópia do cartão de cadastro de pessoas física – C.P.F. (M..F.);

c) Fotocópia da certidão de casamento;

d) Fotocópia da certidão de nascimento dos dependentes (se possuir);

e) Fotocópia do titulo de eleitor, com prova de quitação perante a justiça Eleitoral;

f) Fotocópia do certificado de reservista ou de Dispensa de Incorporação;

g) Laudo Médico acompanhado dos seguintes exames:

g.1) RX Tórax – P.A. e Peril – validade máxima de 3 meses;

g.2) Eletrocardiograma de repouso – validade máxima de 3 (três) meses;

g.3) V.D.R.L. (sorologia para Lues) – validade máxima de 3 (três) meses;

g.4) Hemograma completo – validade máxima de 3 (três) meses;

g.5) Glicemia de jejum – validade máxima de 3 (três) meses;

g.6) Creatinina – validade máxima de 3 (três) meses;

g.7) TGP – validade máxima de 3 (três) meses;

g.8) Reação de Machado Guerreiro (Sorologia para Chagas) – validade máxima de

3 (três) meses;

g.9) Exame de urina (E.A.S – Elementos Anormais e Sedimentoscopia) – validade

máxima de 3 (três) meses;

g.10) Exame parasitológico de fezes – validade máxima de 3 (três) meses;

g.11) Tipagem sanguínea (ABO e fator Rh) – validade máxima 12 (doze) meses;

g.12) Exame oftalmológico com acuidade visual e fundo de olho, para os cargos de

PROFESSOR (TODOS).

h) Fotocópia de comprovação de escolaridade exigida para o cargo;

i) Declaração de não acumulo de cargos;

j) Declaração de bens;

k) Fotocópia do cartão de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);

l) Fotocópia da carteira de registro no órgão de classe;

m) Comprovante de endereço;

n) Fotocópia da carteira nacional de habilitação – C.N.H (quando for o caso);

o) Certidão negativa de ações criminais emitidas pelas justiças, Estadual e Federal.

p) 01 fotocópia 3x4, recente, tirada de frente.

As fotocópias deverão ser autenticadas em cartório ou apresentadas com as originais

que, depois de conferidas serão devolvidas.

Os convocados que não se apresentarem no prazo estabelecido neste Edital ou não

requererem no mesmo prazo a prorrogação por até igual período, terão as respectivas

convocações e nomeações tornadas sem efeitos e serão considerados desistentes.

Vicentina/MS, 06 de fevereiro de 2017.

MARCOS BENEDETTI HERMENEGILDO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO ÚNICO

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

DAIANE MIGUEL DE CARVALHO 0001

OSMAR SANTANA DA SILVA 0002

ANA PAULA COELHO GARCIA 0003

ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS 0004

DIRCEU SALTE CORREIA JUNIOR 0005

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

MIRELI COSTA ROSA 0001

CARGO: AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

MARIA APARECIDA MARQUES DE SÁ 0001

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA 0001

CARGO: MERENDEIRA

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

SANDRA PEREIRA ESCALIANTE ZANATA 0001

CARGO: NUTRICIONISTA

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

PATRICIA LÔBO RESENDE TOMM SOUZA 0001

CARGO: PROFESSOR ANOS INICIAIS – 1º AO 5º ANO

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

GLEICE MARTINS GIMENEZ 0001

DANYELLE FABRYNNE SANTANA PEREIRA 0002

PRISCILA GONÇALVES BEZERRA 0003

ELISANGELA CAMARGO NANTES ALVES 0004

MANUELLA VIEIRA SACRAMENTO 0005

LUCIA FERREIRA ALEXANDRE DE LIMA 0006

DELMA EUGENIA DE ARAUJO 0007

CARGO: PROFESSOR ARTES

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

IZABELA FERNANDA ARAÚJO ANDRADE 0001

IZABEL NEUSA DRONOV GOMES 0002

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

DENIZE DOMINGUES TIBA 0001

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

ENEIDA PEREIRA DA SILVA 0001

ANA PAULA DA SE 0002

VILMA BRITO DA SILVA LEAL 0034*

CARGO: PSICÓLOGO

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

JANAINA SANTANA DOS SANTOS 0001

LEGENDA: * Na condição de portador de deficiência.