Prefeitura aplicada provas do Processo Seletivo neste domingo (07) em VICENTINA

Os 223 candidatos inscritos para o processo seletivo simplificado da Prefeitura Municipal de Vicentina/MS, realizam neste domingo, 07/05, as provas objetivas do Processo Seletivo nº 001/2017. O objetivo é a formação de Cadastro Reserva nos mais diferentes cargos, para o atendimentos às contratações temporárias da Administração Municipal. O cargo mais concorrido é o de Agente Comunitário de Saúde e Assistente de Serviços de Saúde.

Aplicação das provas

As provas serão realizadas na Escola Estadual Padre José Daniel, localizada na Rua Vicente Palloti, nº 679, centro, na cidade de Vicentina/MS.

As provas serão aplicadas no período da manhã, com abertura dos portões às 7h30min e fechamento impreterivelmente às 8h30min.

Os participantes devem estar munidos de documento oficial com foto, e somente será aceita caneta esferográfica de cor azul ou preta.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação Graciele Piveta, ressalta que os candidatos devem conferir a relação nominal de inscritos que encontram-se afixados no mural localizado no átrio da Prefeitura Municipal e disponível no site da empresa organizadora do certame: www.sigmams.com.br

Por fim a Sra Presidente recomenda que os candidatos cheguem ao local determinado com pelo menos 30minutos antes do início das provas, para evitar transtornos.