Prefeitura abre inscrição para 14 vagas de agente de saúde

A prefeitura de Sidrolândia, a 60 quilômetros de Campo Grande, abriu processo seletivo para contratar 14 agentes comunitários de saúde. As inscrições são para o nível médio e serão gratuitas. O salário é de R$ 1.168,87 e a carga horária de 40 horas.

A inscrição, exclusivamente em uma única vaga, será feita nos dias 10 a 12 de abril das 7 às 11 e das 13 às 16 horas, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Paraná nº 912, Bairro Centro. (Veja o edital)

Serão contratados os candidatos aprovados pelo prazo de seis meses, podendo ser renovado até o limite de dois anos, que tiverem disponibilidade para os horários de aulas e atividades estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, convocados pela ordem de classificação e conforme necessidade da Administração Municipal, durante o período de validade estabelecido neste item.

O candidato deverá residir na área de atuação da equipe. A prova escrita será aplicada no dia 30 de abril de 2017, com início às 8 horas, na Escola Municipal Pedro Aleixo, sito a Rua Santa Catarina, n. º 890, centro, Sidrolândia/MS, os candidatos deverão estar no local da prova 15 minutos antes do início.