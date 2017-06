Prefeitura abre concurso com salário de até R$9,6 mil

A Fundação de Saúde de Aparecida do Taboado (Fesat), distante a 440 quilômetros da capital, abriu inscrições para concurso público para preechimento de 63 vagas. Os salários vão de R$ 1.100,00 a R$ 9.600,00.



De acordo com o edital, há 8 vagas para médico, com remuneração de R$9,6 mil; 5 para enfermeiro, salário de R$ 2.040; 1 para enfermeiro obstetra, com remuneração de R$ 2.280 ; 30 para técnico de enfermagem, salário de R$ 1.440; 3 para auxiliar de farmácia, salário de R$ 1.320; 3 para recepcionista, com remuneração de R$ 1.210; 2 para telefonista, salário de R$ 1.100; 3 para cozinheira, com remuneração de R$ 1.320; 2 para auxiliar de cozinha, com remuneração de R$ 1.200 e 5 para auxiliar de serviços gerais, com salário de R$ 1.200.



As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Aperfeiçõamento da Gestão Municipal (Idagem), organizador do certame, onde está disponível o edital completo.



As taxas de inscrição variam de R$60,00, para os cargos de nível fundamental, R$90,00 para os cargos de nível médio e R$120,00 para os cargos de nível superior.