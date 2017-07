Prefeitura abre concurso com salário até R$ 5,3 mil em cidade do MS

Para nível superior, há oferta para médico (clínico geral, ginecologista, anestesiologista, pediatra, radiologista, psiquiatra, nutricionista), bioquímico e professor (artes, educação infantil, 1º ao 5º ano). Técnico de ações institucionais, auxiliar/técnico de enfermagem, técnico em radiologia e recepcionista na área de saúde são as funções de nível médio.

A prefeitura de Santa Rita do Pardo (MS) está com inscrições abertas de concurso público para 52 vagas de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 937 a R$ 5.312,22.

No site do Instituto de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Gestão Municipal (Idagem), que organiza o concurso, é possível ver o edital. Acesse aqui.

Os cargos de nível fundamental são agente comunitário de saúde, inspetor de alunos, motorista de ambulância, motorista de ônibus escolar, operador de máquinas, auxiliar de merenda, coveiro, agente de vigilância em saúde e trabalhador braçal.

As inscrições devem ser feitas até as 17h (de MS) do dia 11 de agosto pelo site www.idagem.com.br . As taxas são de R$ 120 (nível superior), R$ 90 (nível médio) e R$ 60 (nível fundamental).

As provas serão realizadas na data provável de 17 de setembro e terão duração de três horas. Data, local e horário serão confirmados posteriormente em edital específico.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.