Prefeito, Secretária e Vereadores visitam área que será construída 242 casas em FÁTIMA DO SUL

Na tarde desta terça-feira (23) o Prefeito Júnior Vasconcelos (PSDB), a Secretária de Estado de Habitação de MS, Maria do Carmo Avesani Lopez, Elidia Miglioli, os vereadores Luiz Cordeiro (PSDB), João Hermes Piereti (DEM), Cida Santos (PROS) e Ronaldo do Lanche (DEM) juntamente com os vereadores eleitos Diego Carcará (SD) e Darcio Losano (DEM), Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, Luiz Carlos Martins, e o chefe de gabinete, Rivaldi Souza, estiveram vistoriando a área que será construída 242 casas no programa Lote Urbanizado do Governo do Estado em parceria com o município. O terreno está localizado entre o Jardim São Paulo e a Linha do Iguassu.

"É um projeto novo que estamos viabilizando para o município, tendo em vista que o programa Minha Casa Minha Vida pelo governo federal não tem previsão para retornar. Sendo assim o governo do estado mais uma vez somou forças para conseguir realizar o sonho de muitas famílias”, comentou Júnior.

A comitiva aproveitou e vistoriou a obra de 300 casas do Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades que será entregue em breve. O projeto é um investimento de R$ 15 milhões, sendo que cada residência conta com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, calçada, asfalto, iluminação pública, drenagem, água encanada e uma praça no bairro.

"A nossa gestão é a que mais se preocupou com a dignidade das famílias Fátimassulenses, sobretudo, no tocante a casa própria. Com este projeto estaremos viabilizando mais de 600 casas próprias em apenas 4 anos", comemorou o prefeito.

Programa Lote Urbanizado - o programa visa atender famílias em situações de risco ou de vulnerabilidade. Realizado em parceria com os municípios a Agencia Estadual de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB) será responsável por subsidiar a construção da fundação de uma residência até o contrapiso, fossa séptica e o sumidouro, que será a primeira fase da construção e terá um prazo de seis meses para a implantação.

Já o Município parceiro será responsável pela doação do terreno regularizado perante o cartório, com o devido licenciamento ambiental, dotado de infraestrutura básica com água, energia, arruamento e iluminação pública. A prefeitura também irá prestar assistência técnica ao selecionado, a qual consistirá em acompanhar a execução da 2ª etapa da obra, por intermédio de, no mínimo, um profissional responsável técnico pela execução da obra e de um mestre de obra, para orientar a autoconstrução.

Haverá parceria com o SENAI para um curso profissionalizante em construção civil que cada Família tem direito de indicar um para participar e no final da obra serem formados com diploma do SENAI no curso citado.