Prefeito de MS cria 'moto-saúde' para entregar medicamentos para idosos

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), afirmou ao TopMídiaNews que disponibilizou dois servidores da Secretaria Municipal de Saúde para fazer o trabalho de 'Moto-Saúde' no município, com objetivo de ajudar idosos que necessitam de medicamentos e não possuem veículos para fazer a busca.

Guerreiro destaca que existem muitos postos de saúde que não possuem farmácias e diante disso, é recomendado ao paciente para se deslocar até as unidades que continuam com farmácias funcionando, o que gera transtorno para pacientes com mais idade.

"Temos muitos postos que não possuem mais farmácias e até que isso seja resolvido, a pessoa não pode ficar sem o medicamento. Disponibilizamos esses dois servidores para um trabalho de teste, queremos ver se vai dar certo, o quando isso vai ajudar as pessoas e depois, podemos até mesmo aumentar o número de moto saúde nas ruas. Dando certo, vamos ver a possibilidade de disponibilizar mais dois para o serviço. Vamos fazer um teste de 90 dias para ver se funciona", explica o prefeito.

Conforme o Chefe do Executivo, o idoso que receber uma receita em uma unidade que não disponibiliza o medicamento, deve informar a própria unidade, que vai acionar o moto saúde no mesmo dia para a entrega da medicação. "O idoso pega a receita e ali mesmo no posto, já mostra que não conseguiu adquirir, que será acionado o moto saúde para fazer essa entrega na residência do paciente".

Além disso, o prefeito destaca que fechou parceria com a categoria dos mototaxistas da região, que aceitaram de imediato participar de uma ação social, que foi proposta pela prefeitura junto com o Departamento de Trânsito, para fazer a entrega de medicamentos nas residências de pacientes que fazem o uso do medicamento controlado.

"Fizemos uma reunião com uma parte da categoria, cerca de 60 mototaxistas que estavam presentes aceitaram participar dessa ação social e junto ao Departamento de Trânsito, aceitaram atender pacientes que fazem o uso do medicamento controlado. Cada um deles se responsabilizou por três pacientes, assinaram um termo com o departamento e assim que for entregue o novo colete aos profissionais, começam a fazer as entregas nas casas".

De acordo com Ângelo, o município possui 180 mototaxistas atuando e o próximo passo, é realizar uma nova reunião, com a outra parte da categoria que não conseguiu participar do acordo firmado. "Agora vamos sentar e conversar com a outra parte e ver se eles querem fazer parte desta ação social, que eu tenho certeza, que deve ajudar muitas pessoas aqui em Três Lagoas".