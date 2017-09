Porcos do mato são capturados nas proximidades de escola em Nova Andradina

Imagens: Nova News

Na manhã desta quarta-feira (13), por volta das 05h30, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina foi acionada para proceder a captura de três animais da espécie queixada, mas conhecidos como “porcos do mato”, que estavam na área urbana do município.

O Nova News apurou que os animais estavam em um terreno localizado próximo ao cruzamento das ruas Senador Auro Soares de Moura Andrade e Valdemar do Carmo Martins, próximo à Escola Estadual Irman Ribeiro. Contando com apoio da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Batayporã, os bombeiros procederam a captura dos animais, que, posteriormente foram soltos em uma região de mata ciliar, na cabeceira do Córrego Mimoso, área rural de Nova Andradina.

Segundo especialistas, o desmatamento e as queimadas são fatores responsáveis pela migração destes animais para áreas urbanas, certamente em busca de alimento.

As autoridades competentes alertam a população que, no caso do aparecimento de animais selvagens na cidade, o procedimento correto é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a PMA pelo telefone (67) 3443-1095. Perseguir, capturar, ferir, manter em cativeiro ou abater animais silvestres são práticas consideradas crimes ambientais passíveis de penalidades como detenção e multa.