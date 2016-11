Porco nasce com duas cabeças: Nunca vi isso, diz produtor rural em MS

Imagem registrada em Itaquiraí, no dia 17 de novembro mostra um porco com duas cara nascido em Eldorado, interior de Mato Grosso do Sul. Segundo um veterinário, o animal sofreu de uma rara deformidade e dificilmente sobreviveria.

O animal chegou a sobreviver por alguns dias, mas não resistiu e morreu, na última quinta-feira (17).

Isaias Souza Pinto, é funcionário de uma fazenda na cidade de Eldorado, no fundo da Aldeia Cerrito, e ficou surpreso com o nascimento de um leitão no local.

De acordo com o dono, ele cria porcos há vários anos e nunca tinha visto algo parecido.

"Nunca vi algo parecido. Os bichos nunca nasceram nem com a pata torta. Os animais não são da primeira cria da porca e pela primeira vez tem um assim. Dessa vez ela teve 12, todas as outras crias sobreviveram”, disse Isaias.

Mãe de filhote já teve outras crias e é a primeira vez que ocorreu a anomalia. Foto: Evaldo Sérgio

O animal, dentre outros 12, foi o único que nasceu com características incomuns: dois focinhos e três olhos, o que o tornou uma celebridade instantânea após nascer.

Isaias conta que pensou em congelar o porco para avaliação de um especialista interessado em descobrir a origem da anomalia, mas devido à dificuldade de localizar o especialista iria enterrar o animal.