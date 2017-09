Populares agridem e prendem casal que roubou e tentava levar na mochila catuaba e 'todinho'

Imagem Ilustrativa

Um grupo de 30 pessoas agrediu e manteve imobilizado até a chegada da Polícia Militar, Antônio Ferreira Bandeira, 45 anos e Alciene Vareiro,40 anos, ao surpreender o casal tentando fugir após ter assaltado (usando uma tesoura) o comerciante Alex de Souza Matos, 31 anos, dono da Conveniência Falcão, localizada na Rua João Marcio Ferreira Terra, em frente da Praça Tancredo Neves, no Bairro São Bento, em Sidrolandia.

Em companhia de uma terceira pessoa, que fugiu levando um notebook e um celular, eles renderam o comerciante e colocaram na mochila uma garrafa de catuaba, oito caixinhas de todinho, além de uma carteira de cigarro.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta de 01h25 desta madrugada, Antônio e Alciene chegaram na conveniência, renderam o proprietário, o ameaçando com uma tesoura, entraram no estabelecimento. Ele levou a vítima para o fundo do estabelecimento, roubou celular, notebook e deu para um terceiro homem que colocou na mochila e fugiu.

O suspeito e a mulher encheram outra mochila com catuaba, "todinho" (leite achocolatado) e carteiras de cigarro. Pessoas que estavam na conveniência perceberam o roubo e reagiram, segurando os suspeitos .O homem apanhou dos clientes que estavam no local. A mulher suspeita de participar do roubo estava encostada na parede cercada por outras mulheres. O suspeito estava caído no chão, com ferimentos na cabeça e nas costas. Eles não resistiram a prisão e foram levados para a delegacia.