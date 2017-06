Polícia prende homem que abriu túmulo e retirou cadáver em cidade do MS

FOTO: RIO BRILHANTE EM TEMPO REAL

Adelirio Felex Pereira 36 anos morador no assentamento São Judas Tadeu foi preso na manhã desta quarta-feira (31), após policiais militares serem acionado pelo proprietário de uma torre de telefonia móvel e internet no assentamento.

No local a vítima que mora em Itaporã informou que Adelirio havia derrubado a torre após cordas vários cabos de sustentação e fios que ligavam a torre a rede de telefones e computadores.

Detido, Adelirio assumiu a autoria do dano a torre. Em entrevista ao radialista e jornalista Olimar Gamarra, o acusado confessou que a intenção era cortar o sinal de todos os computadores do assentamento bem como deixar as pessoas sem comunicação.

Alegou ainda que o município tem muitas operadoras de telefonia, fato que não existia anteriormente.

VIOLAÇÃO DE SEPULTURA

Durante a entrevista, Adelirio também confessou que na madrugada do ultimo dia 28 foi ate o cemitério São Judas Tadeu e abriu a sepultura do seu tio/padrinho, Davd de Souza Pereira que esta sepultado no local há três anos. A mesma confissao foi feita para a Polícia na Delegacia.

Sepultura do tio/padrinho do suspeito apos ser refeita no cemitério-Foto Olimar Gamarra

Após ter quebrado o tumulo, o suspeito danificou a tampa do caixão e manuseou a ossada. De acordo com Adelirio ele agiu sozinho e foi ate o cemitério na madrugada de moto e utilizou o farol do veículo para iluminar e cometer o crime de violação de sepultura.

Após retirar o cadáver Adelino relatou que a intenção era levar o corpo do tio embora para transformá-lo em ‘’múmia’’, porem como o cadáver não tinha mais condições de ser transportado ele não o levou. De acordo com Adelirio depois de pegar o crânio ele percebeu que o corpo do tio não daria para ser levado para lugar nenhum, então resolveu ir embora deixando o caixão com o cadáver fora do tumulo.

O suspeito foi preso em flagrante por dano na torre e de acordo com o Delegado Andre Luiz de Mendonça Fernandes, ele será indiciado no caso da violação de sepultura.

A pouco mais de um ano Adelirio foi preso por cortar cabos de transmissão em uma torre de telefonia e internet na cidade de Rio Brilhante.

Porcos foram mortos a marretadas- foto Olimar Gamarra

Ele também tem passagens por incendiar a casa onde moram os pais dele no assentamento. Alem de matar pelo menos três porcos da família em 2015. Na entrevista, o suspeito disse que matou os porcos porque viu nos animais imagens e vultos que ofereciam riscos a ele e seus pais. Permaneceu por 06 meses preso e ganhou a liberdade.

ENTENDA O CASO DE VIOLAÇÃO

Um caso de violação de sepultura foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante na tarde desta terça-feira (30).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Procuradora Jurídica da Prefeitura do município relatou que recebeu a informação do administrador do Cemitério São Judas Tadeu localizado na BR 267 saída para Maracaju, que uma sepultura havia sido aberta e a urna funerária com o cadáver de uma pessoa do sexo masculino retirado do túmulo.

O caso teria ocorrido no ultimo dia 28 por volta das 04h. Ainda segundo a ocorrência a urna funerária estava com a tampa quebrada e aberta, estando do lado de fora do túmulo.

Uma equipe da Vigilância Sanitária compareceu no local e realizou alguns procedimentos, tirando fotos, em seguida colocaram novamente o cadáver na sepultura e lacraram.

Diante dos fatos a equipe da Prefeitura esteve na Delegacia informando o ocorrido. De acordo com a Polícia não será possível realizar exame pericial, pois o local do crime não foi preservado.

O caso é investigado. Segundo o Delegado responsável, Andre Luiz de Mendonça Fernandes o objetivo das investigações é esclarecer o caso e saber que foram as pessoas que cometeram a violação e para quais fins. ”O que a Polícia que esclarecer é se o fato se trata de um caso isolado de vandalismo e o túmulo foi escolhido aleatoriamente ou se quem cometeu o crime estava disposto a violar aquela sepultura especificamente”.

O cadáver esta sepultado no local a cerca de três anos.

Esse é o primeiro caso que se tem conhecimento de situação parecida em cemitérios de Rio Brilhante.

Marcas de pneu de moto foram deixados próximo a túmulo