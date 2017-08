Polícia Civil prende homem que esfaqueou mulher mais de 40 vezes

José Ronaldo, o Juca, tem 25 anos e foi preso no Assentamento Taquaral

Acusado de tentar matar a companheira com mais de 40 facadas, no dia 09 de agosto, José Ronaldo das Dores Lima, conhecido como “Juca” foi preso na tarde de quarta-feira, 16 de agosto, por investigadores do NIC – Núcleo de Investigação e Capturas da Delegacia Regional de Polícia Civil de Corumbá e da Delegacia de Atendimento à Mulher.

“Juca”, que tem 25 anos de idade, estava escondido em um lote no Assentamento Taquaral, área rural do município, onde residem familiares do acusado. De posse do mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Corumbá, os policiais, que já haviam identificado possíveis locais onde José Ronaldo poderia estar escondido, chegaram até o lote dos familiares dele, que ainda tentaram atrapalhar o trabalho da equipe policial.

O nervosismo da irmã do acusado associado à presença de uma bicicleta nos fundos da casa, fez com que os policiais civis continuassem as buscas no local com grande vegetação até encontrarem “Juca” escondido em um barraco de madeira nos fundos do lote. José Ronaldo foi preso e conduzido para o 1º Distrito de Polícia Civil, onde será interrogado e autuado pelo crime de tentativa de homicídio.

O crime

Um desentendimento no período da tarde do dia 08 de agosto teria sido o fator motivador para que José Ronaldo das Dores Lima retornasse à casa, por volta da 01h30 da madrugada do dia 09, no conjunto Guanabara. Após a mulher, de 21 anos, abrir a porta para saber o que o autor queria naquele horário, ele começou a desferir os golpes com uma faca de aproximadamente 20 centímetros de lâmina, atingindo a vitima por todo o corpo principalmente no rosto, peito e braços. Foram mais de 40 lesões e apesar dos ferimentos, a vítima ficou internada alguns dias e depois recebeu alta hospitalar.