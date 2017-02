PMs são elogiados durante reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública em DEODÁPOLIS

Durante a primeira Reunião ordinária do ano o do Conselho Comunitário de Segurança Pública do Município de Deodápolis, realizada no dia 03/02/17 (sexta feira) na Câmara municipal da cidade, a Polícia Militar foi elogiada pelos presentes, em virtude do trabalho positivo apresentado durante o ano de 2016, tais como a redução do número de acidentes de trânsito e ocorrências de perturbação do sossego, além do aumento exponencial no número de ações preventivas.

Na oportunidade, foi realizado um balanço do ano de 2016 pelas Instituições de Segurança Pública presentes, Polícia Militar, Bombeiros e Defesa Civil, bem como traçado metas para o ano de 2017, com a participação no debate de ideias de todos os presentes.

Após a fala Sub Tenente Evanildo, que responde pelo Comando do Pelotão de Deodápolis, foi realizada uma homenagem aos 4 (quatro) Policiais Militares que mais se destacaram durante o ano de 2016 na cidade, sendo lido um elogio individual aos mesmos e a entrega de uma lembrança pelo Comandante da 2ª Cia/16º BPM.

Além do Presidente do Conselho Comunitário, estavam presentes na reunião cinco vereadores, inclusive o Presidente da Casa de Leis o Vereador Marcio Teles, o Prefeito do Município, Sr. Valdir Sartor, a Defensora Pública da Comarca Drª. Katherine, representantes dos distritos e pessoas da cidade.